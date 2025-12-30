Begrenztes Tiktok-Verbot Tiktok entgeht locker Tiranas Bannstrahl
Neun Monate nach Albaniens auf ein Jahr befristetem Verbot von TikTok bleibt dessen Sinn umstritten – auch weil es leicht umgangen werden kann.
Kurz vor Weihnachten sprach Albaniens mächtigster Mann ein Machtwort. TikTok sei der „Schläger in der Nachbarschaft“ wetterte Premier Edi Rama. „Entweder schützt TikTok Albaniens Kinder. Oder Albanien wird seine Kinder vor TikTok schützen.“
