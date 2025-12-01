Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit kämpfen mit Fettleibigkeit. Abnehmspritzen können laut WHO helfen, sollten aber nicht uneingeschränkt eingesetzt werden.
01.12.2025 - 16:32 Uhr
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die Nutzung von Abnehmspritzen zur Behandlung von Fettleibigkeit. Zugleich warnt sie vor übertriebenen Erwartungen an die sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten. „Um es klarzustellen: Medikamente allein werden die Adipositas-Krise nicht lösen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.