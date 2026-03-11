Behindertenhilfe in Gefahr: Träger der Behindertenhilfe könnten auf Kosten sitzen bleiben

In der Auseinandersetzung um offene Rechnungen zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der Stadt Stuttgart ist nun klar: Ein Großteil der Beträge wurde in der Zwischenzeit bezahlt oder wird es bald. Bei 30 Prozent allerdings ist noch nicht absehbar, ob das Geld überhaupt überwiesen wird. Denn in diesen Fällen sieht das Sozialamt im Gegensatz zu den Trägern keine „rechtliche Zahlungsverpflichtung“ oder Klärungsbedarf, ob überhaupt ein Anspruch besteht. Das machte Susanne Theves, Leiterin der Zuständigen Abteilung, in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses deutlich.