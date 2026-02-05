Erst scharfe Kritik, jetzt deutliche Annäherung: Die Stadt Stuttgart und die Lebenshilfe wollen den Streit um die Kostenerstattug für die Betreuung von Menschen mit Behinderung lösen.
Nachdem die Lebenshilfe Stuttgart in einem Interview mit unserer Zeitung schwere Vorwürfe gegen die Stadt Stuttgart wegen nicht ausgestellter Bescheide und ausbleibender Zahlungen für die Betreuung von Menschen mit Behinderung erhoben hat, stehen die Zeichen jetzt auf Annäherung. „Die Stadt Stuttgart und die Lebenshilfe Stuttgart haben sich auf eine konstruktive Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Ziel ist es, Leistungen für Menschen mit Behinderung verlässlich und rechtskonform sicherzustellen“, teilten beide Seiten nach einem Gespräch zwischen Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann und den Vorständen der Lebenshilfe Andreas Galts und Markus Schropp mit.