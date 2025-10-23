Die Stadt Stuttgart versucht, Ordnung ins Chaos bei Führerschein- und Zulassungsstelle zu bringen. Von November an wird die Terminvergabe neu geregelt.
23.10.2025 - 15:46 Uhr
Die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt sind leidgeprüft, was die Zulassungs- und Führerscheinstelle betrifft. Lange Wartezeiten und Schlangen, die sich manchmal schon nachts vor den Türen in der Feuerbacher Krailenshaldenstraße bilden, sind eher die Regel als die Ausnahme. Es fehlt an Personal, ein Sicherheitsdienst muss den Andrang regeln.