Mehr als 220 Infizierte, ein möglicher Todesfall: Ein fast vergessenes Bakterium alarmiert Australiens Gesundheitsbehörden. Warum grassiert die Diphtherie vor allem in indigenen Gemeinschaften?
Sydney - Australien kämpft den Gesundheitsbehörden zufolge mit dem schwersten Ausbruch von Diphtherie seit Jahrzehnten. Mehr als 220 Menschen haben sich bereits infiziert, besonders der Norden des Landes ist betroffen. Grund für die Ausbreitung seien vor allem stark gesunkene Impfquoten, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die Regierung in Canberra.