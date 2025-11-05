Die Polizei zieht einen Autofahrer auf der A8 aus dem Verkehr. Der Drogentest ist positiv, eine Fahrerlaubnis oder Versicherungsschutz besitzt der Mann nicht.

red/dpa/lsw 05.11.2025 - 16:16 Uhr

Unter Drogen, ohne Führerschein und mit fehlendem Versicherungsschutz ist ein Autofahrer auf der A8 von der Polizei für eine Kontrolle aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz eines Rastplatzes bei Aichelberg stellte sich heraus, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt – er gab dies auch selbst zu, wie die Polizei mitteilte.