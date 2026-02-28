Abschied von Christian Mauch. Bei einer Trauerfeier in der Stadthalle gedenken die Menschen in Gerabronn ihres toten Bürgermeisters. Die Stadt steht derweil vor einer Herausforderung.
28.02.2026 - 17:50 Uhr
Mit einer offiziellen Trauerfeier haben zahlreiche Menschen in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ihres bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Bürgermeisters Christian Mauch gedacht. In der Stadthalle waren unter anderem Grußworte geplant, wie die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer, mitgeteilt hatte. Die Beerdigung des Bürgermeisters der 4.500-Einwohner-Stadt hat bereits in dieser Woche stattgefunden.