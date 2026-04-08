Ein Tanklaster verliert Reiniger, ein riesiger Schaumteppich bildet sich. Nun gibt es Entwarnung für die Menschen am Fluss Fils - und für die Fische darin.
08.04.2026 - 13:50 Uhr
Eine Woche nachdem ein Tanklaster bei Bad Ditzenbach tonnenweise Reiniger verloren und einen Schaumteppich ausgelöst hat, gibt das Landratsamt Göppingen Entwarnung. Die Wasserproben seien bislang unauffällig, der Kontakt mit Wasser aus dem Fluss Fils sei unbedenklich, das Fischereiverbot aufgehoben, teilte die Behörde mit.