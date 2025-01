Auf einer Straße bei Baden-Baden prallen zwei Autos frontal zusammen – mit schwerwiegenden Folgen.

red/dpa/lsw 01.01.2025 - 18:28 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Baden-Baden ums Leben gekommen. Sowohl der 19 Jahre alte Autofahrer als auch die 25 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens seien noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter brachten demnach einen 24 Jahre alten Beifahrer mit schweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik.