Der ukrainische Präsident hat vor einem russischen Angriff auf Polen im Fall eines Sieges Russlands über die Ukraine gewarnt.

red/AFP 19.12.2025 - 14:04 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem russischen Angriff auf Polen im Fall eines Sieges Russlands über die Ukraine gewarnt. „Ohne unsere Unabhängigkeit wird Moskau unweigerlich nach Polen und tiefer nach Europa vordringen“, sagte Selenskyj am Freitag während seines Besuchs in Warschau bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Karol Nawrocki.