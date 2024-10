Gegen einen Schlachthof in Niedersachsen erhebt eine Tierrechtsorganisation schwere Vorwürfe. Das Veterinäramt reagiert.

29.10.2024

Elsfleth - Ein Schlachthof in der Nähe von Bremen ist wegen Tierquälerei-Vorwürfen geschlossen worden. Die vorläufige Schließung wurde am Montag durch das Veterinäramt angeordnet, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. Das Ministerium habe Ende vergangener Woche und am Wochenende Hinweise erhalten und daraufhin die Veterinärbehörde informiert.