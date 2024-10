Die Aktion Mensch feiert ihren 60. Geburtstag – und macht zum Jubiläum 60 Tage lang Gewinner mit je 100 000 Euro glücklich. Der Glückspilz von Donnerstag ist nun eine 55-jährige Lotterieteilnehmerin aus dem Kreis Ludwigsburg. Das teilt die Förderorganisation ohne Angabe des genauen Wohnorts mit.

Mit ihrem Los unterstützen alle Lotterieteilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch. Sie tragen so seit 60 Jahren dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern und Inklusion voranzubringen.

Gewinner sind dabei laut Mitteilung also auch Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg. Hier hat die Aktion Mensch allein im vergangenen Jahr viele soziale Projekte mit rund 34,8 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte. Dort arbeiten und leben Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen.

Die Aktion Mensch feiert weiter: Mit einem Los nehmen alle Mitspieler an der großen Jubiläumsverlosung am 6. November teil und haben damit die Chance auf zusätzliche Gewinne in Höhe von gesamt 25 Millionen Euro. Weitere Informationen sind zu finden auf www.aktion-mensch.de/60-gewinne.

Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern der Aktion Mensch gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.