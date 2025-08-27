Bei der Racketlon-WM: Medaillenregen für Nachwuchs des Korntal

Racketlon ist eine junge Sportart, die in den 1990er-Jahren in Finnland und Schweden ihren Ursprung genommen hat. Die Sportler messen sich nacheinander in den vier Rückschlagsportarten Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis – vom kleinsten bis zum größten Schläger aufsteigend. Wie im Vorjahr fand auch in diesem August die Weltmeisterschaft in Rotterdam statt – und wie im Vorjahr kamen die Starterinnen des TSV Korntal, die dort die Sportarten in den verschiedenen Abteilungen ausüben, aber schwerpunktmäßig im Badminton und Squash zu Hause sind, mit zahlreichen Medaillen dekoriert zurück.

Je drei Medaillen gab es für Alina Reißenauer und Charlotte Böll. Alina Reißenauer, die im Juli 18 Jahre alt geworden war, durfte letztmals beim U18-Wettbewerb teilnehmen und gewann diesen souverän durch zwei Siege gegen eine Österreicherin und ein Tschechin. Beide Partien endeten vorzeitig, da der Vorsprung der Korntalerin so groß war. Ihre zweite Goldmedaille gewann die 18-Jährige, die in der Squash-Bundesliga spielt und auf dem Sprung in den Landeskader ist, mit der U21-Mannschaft. Das deutsche Team setzte sich jeweils klar gegen die zweiten Mannschaften von England und Österreich durch.

Deutschland wird Dritter beim Challenge Cup

Ihre dritte Medaille gewann Alina Reißenauer mit dem deutschen Team beim Challenge Cup, der dritten Kategorie der Elite nach dem World Cup und dem Nations Cup. Hier belegte Deutschland Rang drei hinter Indien und der zweiten Mannschaft von Dänemark. Im Einzel des Elite-Wettbewerbs der Frauen war für die 18-Jährige nach einer Niederlage gegen die an Nummer zwei gesetzte Schwedin Anna-Klara Ahlmer allerdings schon früh Endstation.

Einen kompletten Medaillensatz brachte die zwölfjährige Charlotte Böll aus Rotterdam mit. In der U12-Kategorie war sie ihren beiden Kontrahentinnen aus Dänemark und Tschechien so überlegen, dass ihr Sieg jeweils nach den Matches im Tischtennis, Badminton und Squash feststand und die Tennis-Partien gar nicht mehr ausgetragen werden mussten. Silber gewann Charlotte Böll mit dem U12-Team: Nach Siegen gegen Tschechien und die zweite englische Mannschaft müsste sich das deutsche Nachwuchsteam nur England I geschlagen geben.

Vize-Fluch soll bald Geschichte sein

Eine Bronzemedaille ergatterte die Zwölfjährige schließlich noch im U14-Wettbewerb: Sie unterlag zwar ihrer Vereinskollegin Lisa Eliseeva sowie einer Österreicherin. Klare Erfolge gegen eine Tschechin und eine Engländerin reichten aber für Rang drei.

Einen weiteren zweiten Platz belegte im U14-Wettbewerb die 13-jährige Lisa Eliseeva, der es auch in diesem Jahr nicht gelang, ihren Vize-Fluch abzulegen. Die Korntalerin gewann ihre ersten beiden Begegnungen gegen eine Engländerin und Charlotte Böll deutlich, musste sich im entscheidenden Match der österreichischen Tennis-Spezialistin Saskia Feucht geschlagen geben, die in ihrer Spezial-Disziplin kaum Punkte ihrer Gegnerinnen zuließ. „Nächstes Jahr muss die Österreicherin aber im U16-Wettbewerb antreten, dann ist der Weg zum ersten Titel für Lisa frei“, sagt Michael Gündert, Pressesprecher der Korntaler Badmintonabteilung.