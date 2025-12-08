Bei einer Kontrolle rast ein Mann mit gestohlenem Auto auf einen Polizisten zu. Danach versucht er zu Fuß zu fliehen - ohne Erfolg.

dpa/lsw 08.12.2025 - 15:53 Uhr

Weil er mit einem gestohlenen Auto auf einen Polizisten zugerast sein soll, wird gegen einen 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der Mann soll das Fahrzeug bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend so sehr beschleunigt haben, dass sich der Beamte nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.