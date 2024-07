Überwiegend feiern die englischen und spanischen Fans das EM-Finale in Berlin friedlich. Doch mit einer gewagten Aktion verursachen ein paar Engländer einen Unfall.

red/dpa 15.07.2024 - 15:34 Uhr

Englische Fußballfans haben vor dem EM-Finale in Berlin einen aufgebrochenen Trabi in den Straßenverkehr geschoben und damit einen Unfall verursacht. Ein Anhänger der Three Lions sei daraufhin vorübergehend festgenommen worden, teilte die Berliner Polizei mit. Gegen den Mann werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt.