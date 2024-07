Bei Feier in Chile

In einem Vorort von Santiago de Chile sterben bei einer Feier fünf Menschen durch Schüsse. Weitere Personen werden verletzt.

red/AFP 17.07.2024 - 12:50 Uhr

Durch Schüsse auf einer Feier in einem Vorort von Santiago de Chile sind fünf Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Wie die chilenischen Behörden mitteilten, starben bei dem Vorfall am Dienstag in Lampa vier Männer und eine Frau. Den Schüssen sei ein Streit vorangegangen, sagte Polizeivertreter Gabriel Villanueva, ohne Details zu nennen. Staatschef Gabriel Boric machte das organisierte Verbrechen für die Tat verantwortlich und sprach von einem „schwerwiegenden und zutiefst beunruhigenden“Vorfall.