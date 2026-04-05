Schlimmes Unglück am Ostersonntag: Ein Baum stürzt bei der Ostereiersuche auf eine Gruppe in einem Wald bei Flensburg. Drei Menschen sterben, darunter eine Frau und ihr Baby.
Drei Menschen sind am Ostersonntag in einem Waldstück südöstlich von Flensburg durch einen umstürzenden Baum getötet worden, darunter eine Mutter und ihr Baby. Sie gehörten zu einer Gruppe, die Ostereier suchte.Gegen 11.00 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf die Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.