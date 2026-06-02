Das DFB-Team um Kapitän Kimmich startet ins WM-Abenteuer. Nach Chicago geht’s per Linienflug. Mancher Passagier wird von den prominenten Mitreisenden überrascht.

red/dpa 02.06.2026 - 12:42 Uhr

Plötzlich Deutschland-Fans. Zahlreiche Passagiere sind auf ihrem Flug nach Chicago davon überrascht worden, dass sie gemeinsam mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die USA reisen würden. Der DFB-Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich reiste nämlich nicht wie vor vielen früheren Turnieren mit einer Sondermaschine ins WM-Land, sondern in einer Linienmaschine des DFB-Partners Lufthansa.