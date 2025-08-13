Bei Hitze Fenster auf oder zu?

In Hoffnung auf eine laue Brise ist die Versuchung in diesen hochsommerlichen Tagen groß, das Fenster aufzureißen. Doch sollte man bei Hitze die Fenster besser geschlossen halten?
13.08.2025 - 12:43 Uhr
Deutschland schwitzt, und die Sehnsucht nach Abkühlung ist groß. Besonders anstrengend wird es, wenn die Temperaturen auch in den eigenen vier Wänden schweißtreibende Höhen erreichen. Instinktiv möchte so mancher da die Fenster öffnen, um durch frische Luft Abhilfe zu schaffen. Ist das eine gute Idee?