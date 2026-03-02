Bei Kickers-Spiel in Offenbach: Rassismus-Fall um Melkamu Frauendorf – Polizei ermittelt

Bei den Stuttgarter Kickers herrscht nach wie vor Betroffenheit. Beim Spieler der Blauen, der am Samstag nach dem Auswärtsspiel bei den Offenbacher Kickers rassistisch beleidigt worden ist, sowieso. „Angefasst“ sei Melkamu Frauendorf nach der Sache gewesen, heißt es aus Degerloch. Der Mittelfeldspieler, der in Äthiopien geboren wurde und auch schon beim FC Liverpool aktiv war, ist am Samstag Rassismus vonseiten der Offenbacher Zuschauer ausgesetzt gewesen. Die beiden Vereine haben bereits am Samstagabend mit einer gemeinsamen Stellungnahme darauf reagiert.