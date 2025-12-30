Streifenwagen statt Weide: Auf einer Landstraße ist ein entlaufenes Schaf unterwegs. Warum das Tier als „Gefangener“ in einem Polizeiauto landet.

red/dpa/lsw 30.12.2025 - 13:00 Uhr

Einen ungewöhnlichen Gefangenen auf vier Beinen hatte die Polizei in ihrem Dienstwagen: Beamte haben ein Schaf „festgenommen“, das über eine Landstraße bei Konstanz lief. Das Tier war am Montag von seiner Herde in der Nähe ausgebüxt und auf der Straße unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Autofahrer hatten das Schaf gesehen und die Beamten gerufen.