Raserei kommt nicht nur bei illegalen Autorennen vor – die Polizei blitzte in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) einen Mann, der viel zu schnell fuhr.
17.04.2026 - 15:19 Uhr
Traurig, aber wahr: Ein BMW-Fahrer war auf der Wildparkstraße in Gerlingen mit 156 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt waren auf der Landesstraße nur 80 km/h – die Polizei nahm ihm für drei Monate den Führerschein weg. Der 35-Jährige muss obendrein ordentlich Strafgeld berappen: mindestens 700 Euro, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.