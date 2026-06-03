Ein 36-Jähriger ist am Dienstag bei einem schweren Unfall leicht verletzt worden. Warum er in der Auffahrt zur Autobahn geradeaus fuhr, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
03.06.2026 - 10:26 Uhr
Gleich mehrfach überschlagen hat sich der Mitsubishi eines 36-Jährigen bei einem Verkehrsunfall auf Korntal-Münchinger Gemarkung. Am Dienstagabend war der Mann gegen 21.30 Uhr zunächst aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen der A 81 wollte er auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren.