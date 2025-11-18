Bei einem Einsatz für die Ditzinger Feuerwehr geht es auf der A 81 heiß her: Bei Korntal-Münchingen brennt am Dienstag ein Kleinwagen aus. Während der Löscharbeiten kommt es zu Staus.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Zu einem brennenden Auto ist die Ditzinger Feuerwehr am Dienstagmittag auf die A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn ausgerückt. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten nach 12 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, stand der im Bereich der Anschlussstelle Zuffenhausen am Fahrbahnrand abgestellte Kleinwagen der Marke Hyundai bereits im Vollbrand. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatten den Gefahrenbereich abgesichert. Der Einsatzort lag kurz nach der B10-Unterführung auf einer Sperrfläche seitlich des Hauptfahrstreifens.

 

Noch während die Feuerwehrleute sich ans Löschen des Motorraumes machten, fing auch der Innenraum des Hyundai Feuer. Kurz darauf floss auch Treibstoff brennend die Autobahn hinunter. Mit einem Wasser- und einem Schaumrohr brachten die Brandschützer das Feuer hiernach zügig unter Kontrolle.

Während der Löscharbeiten kommt es zu massiven Staus

Mit einer Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug abschließend kontrolliert, bevor es abtransportiert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Da während des rund 70-minütigen Einsatzes mehrere Fahrstreifen gesperrt werden mussten, kam es zu erheblichen Behinderung auf der A 81.