Surfer vermeintlich in Seenot – Rettungseinsatz auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee beobachtet ein Zeuge einen Surfer, der offenbar Probleme hat und nicht mehr an Land kommt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht nach dem Mann.

Michael Bosch 19.08.2024 - 07:05 Uhr

Rettungskräfte haben sich am Sonntagabend auf dem Bodensee auf die Suche nach einem vermeintlich in Seenot geratenen Surfer gemacht. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge den Mann gegen 20 Uhr bei Kressbronn beobachtet, wie er mehrfach ins Wasser gefallen war und es augenscheinlich nicht mehr schaffte, an Land zu kommen.