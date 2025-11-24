Weil Kollektoren an der einst bundesweit größten Solarthermie in Ludwigsburg zerstört wurden, wurde der Zugang verwehrt. Videoüberwachung soll die Lage jetzt verbessern.

Die Besucherplattform an der auf dem Römerhügel gelegenen Solarthermieanlage SolarHeatGrid ist seit Montag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das teilen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit. Die Plattform war im Januar nach wiederholten Zerstörungen geschlossen worden, ist nun aber laut SWLB mit einer hochmodernen und datenschutzkonformen Videoüberwachungsanlage ausgestattet.

„Traurig, dass eine solche Maßnahme nötig ist, aber wir sind zuversichtlich, mit dem neuen Überwachungssystem weiterem Vandalismus vorbeugen zu können“, sagt der bei der SWLB für Wärme und Erzeugung zuständige Bereichsleiter Stefan Seele. Zahlreiche angebrachte Videokameras sorgen demnach für die Überwachung der gesamten Kollektorfläche – samt angrenzenden Bereichen sowie der Plattform, von der aus wiederholt Steine, Flaschen und Gartenstühle auf die tiefer liegenden Solarpaneele geworfen wurden.

Mehr als 1000 Flachkollektoren

„Das Videomaterial wird von uns gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig gelöscht und sowieso nur gesichtet, wenn es zu weiteren Vorfällen kommen sollte. Schließlich wollen wir nur abschrecken und gegebenenfalls zur Ermittlung der Täter beitragen“, so Seele weiter.

Die Solarthermieanlage der SWLB wurde 2020 als damals bundesweit größte Anlage ihrer Art in Betrieb genommen. Auf knapp 15.000 Quadratmetern erzeugt sie mit mehr als 1000 Flachkollektoren regenerative Energie. In ihren ersten fünf Betriebsjahren speiste sie knapp 29 Millionen Kilowattstunden Wärme ins Ludwigsburger Fernwärme-Verbundnetz ein und hat so einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung der Region geleistet, so die SWLB. Die bereits von zahlreichen Energieversorgern besuchte Modellanlage lässt sich am besten über die auf dem Dach des zugehörigen Technikgebäudes gelegene Besucherplattform begutachten.

Informationen rund ums Projekt SolarHeatGrid gibt es auf www.swlb.de/solarheatgrid.