Weil Kollektoren an der einst bundesweit größten Solarthermie in Ludwigsburg zerstört wurden, wurde der Zugang verwehrt. Videoüberwachung soll die Lage jetzt verbessern.
24.11.2025 - 13:11 Uhr
Die Besucherplattform an der auf dem Römerhügel gelegenen Solarthermieanlage SolarHeatGrid ist seit Montag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das teilen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit. Die Plattform war im Januar nach wiederholten Zerstörungen geschlossen worden, ist nun aber laut SWLB mit einer hochmodernen und datenschutzkonformen Videoüberwachungsanlage ausgestattet.