Der Iran hat den Tod seines Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Dies gab der Nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend in einer Erklärung bekannt.

Der Iran hat den Tod seines wichtigen Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Eine entsprechende Erklärung wurde am Dienstagabend vom Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran veröffentlicht, dessen Chef Laridschani war. Die israelische Armee hatte bereits am Dienstagvormittag verkündet, dass Laridschani bei einem Luftangriff getötet worden sei.

Laridschani sei "nach einem lebenslangen Kampf für den Fortschritt des Irans und der Islamischen Revolution" zum "Märtyrer" geworden, erklärte der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran. Mit ihm seien auch sein Sohn und seine Leibwächter gestorben.

Schwerster Schlag für die Führung in Teheran seit dem Tod Chameneis

Rund zweieinhalb Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs bedeutet die Tötung des 68-Jährigen nach Ansicht von Experten den schwersten Schlag für die Führung in Teheran seit der Tötung des obersten Führers des Iran, Ali Chamenei, gleich am ersten Kriegstag. Das israelische Militär bezeichnete Laridschani nach der Verkündung seiner Tötung bei einem Luftangriff als "faktischen Anführer des Regimes" in Teheran vor allem seit Kriegsbeginn.

Der iranische Sicherheitschef hatte sich seit Beginn Krieges am 28. Februar mit martialischen Äußerungen in Richtung der Kriegsgegner Israel und USA hervorgetan.