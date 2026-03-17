Der Iran hat den Tod seines Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Dies gab der Nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend in einer Erklärung bekannt.
17.03.2026 - 22:26 Uhr
Der Iran hat den Tod seines wichtigen Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Eine entsprechende Erklärung wurde am Dienstagabend vom Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran veröffentlicht, dessen Chef Laridschani war. Die israelische Armee hatte bereits am Dienstagvormittag verkündet, dass Laridschani bei einem Luftangriff getötet worden sei.