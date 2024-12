Die A 8 musste am Donnerstagmittag nach einem Unfall bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Richtung gesperrt werden. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall verletzt, zudem entstanden 33.000 Euro an Schaden.

Robert Korell 27.12.2024 - 11:35 Uhr

Kurz nach 11 Uhr hat am Donnerstag ein 54-Jähriger Fahrer auf der Autobahn A 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) einen schweren Unfall verursacht. Der Mann war am Donnerstag auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz vor dem Parkplatz Widderstall die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät bemerkte.