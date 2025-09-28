 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Swingende Schwestern der Nachkriegszeit

„Bei mir warst du schön“ Swingende Schwestern der Nachkriegszeit

„Bei mir warst du schön“: Swingende Schwestern der Nachkriegszeit
1
Spielen Geschichte auf der Bühne und unterhalten vorzüglich: Aron Kelata, Diana Gantner, Amelie Sturm, Sorina Kiefer, Benjamin Hille (v.l.). Foto: Tobias Metz

Murat Yeginer erzählt in „Bei mir warst du schön“ in der Komödie im Marquardt die Geschichte der Andrew Sisters und lässt sie gegen Rassismus rebellieren.

Schwestern waren sie tatsächlich, LaVerne Sophie, Maxene Angelyn, Patricia Marie. Geboren wurden sie zwischen 1911 und 1918 in Minnesota. Ihr Manager wird es ihnen sagen: „Ihr singt für Rednecks. Euer Publikum ist der weiße Mittelstand. Ihr seid Mainstream.“ Auf sehr alten Fotos, schauen sie kess in die Kamera, nie ohne ein strahlendes Lächeln, vorzüglich frisiert und kostümiert. Die Andrew Sisters waren Superstars ihrer Zeit, und manch einen Hit, den sie vor mehr als 80 Jahren trällerten, hat man heute noch im Ohr: „Rum and Coca Cola“, oder: „Bei mir bist du schön“.

 

Durchbruch im konservativen Amerika

„Bei mir warst du schön“, so heißt der nostalgisch-musikalische Schwank, die Uraufführung, mit der die Komödie im Marquardt ihre Spielzeit eröffnet. Murat Yeginer inszenierte am selben Ort bereits „Das Fräulein Wunder“, Spielzeitauftakt 2023, in nahezu identischer Besetzung: Amelie Sturm, Diana Gantner und Sorina Kiefer spielten drei Damen der Stuttgarter Nachkriegszeit, die diese Trübsal als swingendes Trio aufmischten – zu ihrem Repertoire gehörte bereits „Bei mir bist du scheyn“, das Stück, das den Andrew Sisters 1937 den Durchbruch brachte. Auch Benjamin Hille war damals mit dabei – als Organisator eines Swing-Festivals. Nun ist er vor allen Dingen Dave, der die Sisters als Manager durch ihre Karriere begleitet.

Unsere Empfehlung für Sie

Altes Schauspielhaus Stuttgart: Wie gut sind Helmut Zierl und Lisa Wildmann als Vater und Tochter in „Blind“?

Altes Schauspielhaus Stuttgart Wie gut sind Helmut Zierl und Lisa Wildmann als Vater und Tochter in „Blind“?

Saisonstart mit Star: Im Zweipersonenstück „Blind“ trifft am Alten Schauspielhaus in Stuttgart TV- und Theater-Legende Helmut Zierl auf die Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann.

Dave ist nicht die einzige fiktive Figur, die Murat Yeginer, Autor und Regisseur, dem Trio zur Seite stellt. Graham ist Hawaiianer, Person of Colour, und bringt in den Rassismus ein als Nebenthema. Yeginer bündelt in ihm mehrere Komponisten, denn Graham schrieb, so behauptet es das Stück, für die Andrew Sisters Hits wie „Mele Kalikimaka“, im Original von Robert Alexander Anderson, und „Unforgettable“, komponiert von Irving Gordon für Nat King Cole.

Und Graham liebt Patty, Patty liebt Graham. Offensichtlich, unausgesprochen. „Jede Sekunde von unserem Glück würde getrübt vom Hass der Menschen, die es uns nicht gönnen würden“, sagt er und wendet sich ab. Sein Vater stirbt beim Angriff auf Pearl Harbor. Aron Keleta, in der vergangenen Spielzeit bei „Ladies Night“ erstmals auf Stuttgarter Bühne, spielt Graham frisch und klar konturiert. Das Schicksal der Juden kommt durch den größten Hit der Andrew Sisters mit ins Spiel: „Bei mir bist du schön“ wurde ursprünglich für ein erfolgloses jiddisches Musical geschrieben, die Autoren erhielten ein geringes Honorar. Und die Schwestern lachen, im Stück, noch sehr herzlich über den Diktator, der mit einem Charlie-Chaplin-Bart die Welt erobern möchte.

Leben in Liedern

Amelie Sturm ist LaVerne, Diana Gantner Maxene, Sorina Kiefer Patty. Sie glänzen, harmonieren, begeistern als Sängerinnen, schwärmen umher in purpurnen Chiffon-Kleidern oder grünen Damen-Uniformen beim Truppenbesuch (Bühne und Kostüme: Anike Sedello). Benjamin Hille ist allzeit um sie – als Manager Dave, als Trompeter, als Pfarrer. In dieser Rolle, mit einer sehr konservativ amerikanischen Rede im Munde, wird er von den Schwestern gewissermaßen zum Teufel gejagt. Dass Hille später dann mit Dean Martin keine Ähnlichkeit besitzt, auch nicht den lässig hochprozentigen Ton in der Stimme, macht er durch eigenen Charme und eigene Stimme wett und singt mit den Stuttgarter Andrew Sisters eine flotte Version des Evergreens „Memories are made of this“.

Unsere Empfehlung für Sie

Mathias Richling feiert: „Richling enttarnt“ – 50 Jahre im Renitenztheater Stuttgart

Mathias Richling feiert „Richling enttarnt“ – 50 Jahre im Renitenztheater Stuttgart

50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater – das ist auch für den Satiriker Mathias Richling ein Grund, ernsthaft zu feiern. Wir verraten, wann es los geht.

Erzählt wird die Geschichte im Blick zurück. LaVerne erlag 1967 einem Krebsleiden, Maxene starb 1995. Patty folgte ihnen 2013. Sie ist es, die letzte der Andrew Sisters, die auf der Stuttgarter Bühne im Gehwagen zu swingen beginnt, wenn die Vergangenheit vor ihr aufsteigt, sich dann wieder mühselig in ihren Sessel hievt. In ihrer Vorstellung singt sie mit ihren Schwestern ihre größten Hits noch einmal, kehrt eine Zeit wieder, in der die Musik harschen Widerständen trotzte, die Lebensfreude feierte, dem Krieg und dem Rassismus trotze. Patty träumt sich ihre Schwestern auch herbei, um mit ihnen Lieder neueren Datums zu singen – die Vorstellung beginnt und endet mit einem Song von Queen: „I want to break free“ steht ganz am Anfang, „The Show must go on“ kommt zuletzt.

„Bei mir warst du schön“ ist, mit knapp 80 Minuten, ein recht kompaktes Stück. Das allein bleibt hier zu bemängeln: Die Andrew Sisters haben mehr als 700 Titel eingespielt. Murat Yeginer komprimiert ihr Repertoire und die Zeitgeschichte, die sie durchlebten, auf einige Schlaglichter. Amelie Sturm, Diana Gantner und Sofia Kiefer präsentieren das Ergebnis mit ausgiebigem Lächeln und bringen Schwung in die Komödie.

Weitere Termine bis 16. November.

Weitere Themen

„Bei mir warst du schön“: Swingende Schwestern der Nachkriegszeit

„Bei mir warst du schön“ Swingende Schwestern der Nachkriegszeit

Murat Yeginer erzählt in „Bei mir warst du schön“ in der Komödie im Marquardt die Geschichte der Andrew Sisters und lässt sie gegen Rassismus rebellieren.
Von Thomas Morawitzky
Oper Stuttgart: „I Did It My Way“: Wie gut ist Lars Eidinger als Frank Sinatra?

Oper Stuttgart „I Did It My Way“: Wie gut ist Lars Eidinger als Frank Sinatra?

Larissa Sirah Herden singt Nina Simone, Lars Eidinger Frank Sinatra. „I Did It My Way“ an der Stuttgart Oper erzählt das Drama eines Paares, das gleichzeitig das Drama Amerikas ist.
Von Gunther Reinhardt
Kunstmuseum Stuttgart: Was taugt die neue Ausstellung zu Romane Holderried Kaesdorf?

Kunstmuseum Stuttgart Was taugt die neue Ausstellung zu Romane Holderried Kaesdorf?

Bildwitz und Wortwitz paaren sich in der Bildwelt von Romane Holderried Kaesdorf. Das Kunstmuseum Stuttgart wagt eine Übersicht. Lohnt sich das Entdecken?
Von Nikolai B. Forstbauer
Arne Braun zur Filmförderung: „Baden-Württemberg ist unfassbar kreativ“

Arne Braun zur Filmförderung „Baden-Württemberg ist unfassbar kreativ“

Internationale Auszeichnungen und eine neue Krimireihe für das ZDF festigen den Filmstandort Baden-Württemberg. Wie geht es weiter? Kunststaatssekretär Arne Braun gibt Antworten.
Von Nikolai B. Forstbauer
Ruoff-Stiftung Nürtingen: Boten des Miteinanders – die „Menschentiere“ des Stuttgarter Künstlers Abi Shek

Ruoff-Stiftung Nürtingen Boten des Miteinanders – die „Menschentiere“ des Stuttgarter Künstlers Abi Shek

In Israel aufgewachsen, lebt Abi Shek seit seinem Studium in Stuttgart. Seine Idee des Miteinanders zeigt er jetzt in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in der Schleyerhalle: Keine Macht den Dämonen – Wie war’s bei Volbeat in Stuttgart?

Konzert in der Schleyerhalle Keine Macht den Dämonen – Wie war’s bei Volbeat in Stuttgart?

Die dänische Metal-Band Volbeat hat in Stuttgart alte und junge Fans begeistert – zusammen mit Bush und Witch Fever. Bilder, Setlist und Kritik von der Show in der Schleyerhalle.
Von Kathrin Horster
„Tatort“ aus Zürich: Das geht richtig ans Herz – So spannend wird es bei „Kammerflimmern“

„Tatort“ aus Zürich Das geht richtig ans Herz – So spannend wird es bei „Kammerflimmern“

Beim Tatort „Kammerflimmern“ aus Zürich müssen die Kommissarinnen Grandjean und Ott einen nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit antreten.
Von Tom Hörner
Kolumne von Elisabeth Kabatek: Raum zum Auftanken

Kolumne von Elisabeth Kabatek Raum zum Auftanken

Die Politik versagt bei brisanten Themen – die Kultur ist gefragt, meint unsere Kolumnistin Elisabeth Kabatek
Von Elisabeth Kabatek
Unsere Kunsttipps: Rudij Bergmann war Malerstar André Butzer mit der Kamera auf der Spur

Unsere Kunsttipps Rudij Bergmann war Malerstar André Butzer mit der Kamera auf der Spur

Nach dem Galerienrundgang Stuttgart macht die Kunst weiter Alarm. Das Beste: Man kann weiter mitmachen – zeichnend etwa am 6. Oktober im Künstlerhaus Stuttgart.
Von Nikolai B. Forstbauer
Schauspiel im Landtag: Warum „Die Ermittlung“ im Landtag in Stuttgart das Stück der Stunde ist

Schauspiel im Landtag Warum „Die Ermittlung“ im Landtag in Stuttgart das Stück der Stunde ist

Erstmals öffnet sich der Landtag fürs Theater: Burkhard C. Kosminski sagt, warum er in Stuttgart Peter Weiss’ dokumentarisches Werk über den ersten Auschwitzprozess inszeniert.
Von Nicole Golombek
Weitere Artikel zu Amerika Theater Bühne Stuttgart
 