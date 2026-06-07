Eine 27-Jährige kommt in einem BMW Cabrio zusammen mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich und prallt gegen einen Baum.

Esslingen: Sebastian Xanke (xan)

Die Fahrerin eines BMW Cabrio ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Unterensingen und Nürtingen von der Straße abgekommen – das Auto überschlug sich in der Folge und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, war die 27-jährige Fahrerin mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin gegen 00.35 Uhr auf der Nürtinger Straße in Richtung Einmündung K1220 unterwegs. Dort geriet das Cabrio nach rechts in den leicht abschüssigen Grünstreifen.

 

Die Ursache dafür ist laut Polizei noch unklar. Das Fahrzeug überschlug sich, prallte gegen den Baum und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die 18-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt und befreite sich selbst aus dem BMW. „Gemeinsam mit hinzugekommenen Ersthelfern gelang es ihr, die 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Pkw zu befreien“, heißt es von der Polizei. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Frauen vor Ort.

Die 27-Jährige wurde „mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes“ zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug konnte nicht mehr weiterfahren und wurde abgeschleppt.