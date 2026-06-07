Eine 27-Jährige kommt in einem BMW Cabrio zusammen mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich und prallt gegen einen Baum.

Sebastian Xanke 07.06.2026 - 15:19 Uhr

Die Fahrerin eines BMW Cabrio ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Unterensingen und Nürtingen von der Straße abgekommen – das Auto überschlug sich in der Folge und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, war die 27-jährige Fahrerin mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin gegen 00.35 Uhr auf der Nürtinger Straße in Richtung Einmündung K1220 unterwegs. Dort geriet das Cabrio nach rechts in den leicht abschüssigen Grünstreifen.