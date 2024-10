Klopp denkt nicht an Nagelsmann-Nachfolge als Bundestrainer

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bringt jüngst Jürgen Klopp als möglichen künftigen Fußball-Bundestrainer ins Gespräch. Nun reagiert der 57-jährige Erfolgscoach auf die Aussagen.

dpa 01.10.2024 - 14:22 Uhr

Berlin - Jürgen Klopp sieht sich mittelfristig nicht in der Rolle des Fußball-Bundestrainers als Nachfolger von Julian Nagelsmann. "Alle hoffen, dass Julian Nagelsmann das viel, viel länger macht als bis 2026", sagte der ehemalige Erfolgscoach des FC Liverpool und von Borussia Dortmund am Rande der Verleihung des Bundesverdienstordens durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin.