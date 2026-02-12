Bei Pferdemarkt in Leonberg Kein Einlass für Hästräger? Hexe wird an Keller abgewiesen
Unangenehme Überraschung beim Pferdemarkt in Leonberg: Ein Besucher wird wegen seines Hexenhäs am Kleinfelder Keller abgewiesen. Was sagt der Betreiber?
Unangenehme Überraschung beim Pferdemarkt in Leonberg: Ein Besucher wird wegen seines Hexenhäs am Kleinfelder Keller abgewiesen. Was sagt der Betreiber?
Wenn die Festwagen durch die Altstadt gerollt und die vielen Teilnehmer des Pferdemarktumzugs vorbeigezogen sind, dann beginnt in Leonberg erst richtig die Partyzeit. Besonders beliebt sind dabei die Keller in der Altstadt, die in der 333-jährigen Geschichte des Pferdemarkts eine besonders lange Tradition haben.