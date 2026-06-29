Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend zwischen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord von dem Korso behindert oder gar geschädigt worden sind.
29.06.2026 - 12:03 Uhr
Mehrere Autos, darunter eine Mercedes C-Klasse, eine Mercedes E-Klasse sowie ein BMW, sind am Samstagabend gegen 22.20 Uhr auffallend langsam und mit eingeschalteten Warnblinkanlagen über der A81 zwischen Heilbronn und Stuttgart gefahren – und haben dabei nach Auskunft der Polizei für Behinderungen und eine gefährliche Situation gesorgt.