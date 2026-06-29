Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend zwischen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord von dem Korso behindert oder gar geschädigt worden sind.

Mehrere Autos, darunter eine Mercedes C-Klasse, eine Mercedes E-Klasse sowie ein BMW, sind am Samstagabend gegen 22.20 Uhr auffallend langsam und mit eingeschalteten Warnblinkanlagen über der A81 zwischen Heilbronn und Stuttgart gefahren – und haben dabei nach Auskunft der Polizei für Behinderungen und eine gefährliche Situation gesorgt.

Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord näherte sich von hinten ein noch unbekannter Lastwagen-Fahrer dem Autokorso. Da die Autos auf der rechten Spur extrem langsam fuhren, wechselte dieser auf den mittleren Fahrstreifen, um zu überholen. Zeugenangaben zufolge soll der Fahrer der C-Klasse daraufhin kurz vor dem Lastwagen auf die mittlere Spur eingeschert sein, sodass der Lastwagen stark abgebremst werden musste, um eine Kollision zu verhindern.

Fahrer geben Gas, um wieder zu bremsen

Anschließend sollen die Fahrer des Autokorsos durch langsames Fahren sowohl den rechten als auch den mittleren Fahrstreifen blockiert haben, sodass der restliche Verkehr auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste. Zeitweise sollen die Fahrer ihre Autos wieder beschleunigt haben – nur, um anschließend wieder abzubremsen und langsam mit eingeschalteten Warnblinkanlagen weiterzufahren.

Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter 0711/68690 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.