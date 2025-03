Brückenarbeiten sind der Grund für zwei Baustellen an der A 81 im Bereich Pleidelsheim und Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Tagsüber soll es keine Auswirkungen geben.

Andreas Hennings 07.03.2025 - 20:00 Uhr

Auf der A 81 wird im Streckenabschnitt zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar bald wieder gearbeitet. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Am Montag, 10. März, werden die Brückenarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Pleidelsheim fortgesetzt. Sie werden an der Unterseite der Brücke vorgenommen, welche die A 81 quert. Die gute Nachricht: Tagsüber werden alle Fahrstreifen der A 81 in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Nachts werden zeitweise einzelne Fahrstreifen gesperrt.