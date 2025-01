Bei Polizeikontrolle in Ulm

Die Polizei hat am Donnerstag in Ulm einen 25-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Robert Korell 31.01.2025 - 12:43 Uhr

Die Polizei hat am Mittwochabend in Ulm einen 25-jährigen Autofahrer gestoppt, der offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Gegen 19.30 Uhr kontrollierten die Beamten nach Angaben eines Sprechers den Verkehr in der Straße „In der Wanne“ und überprüften dabei den Mann. Ein Drogentest bestätigte den aufkommenden Verdacht auf Drogenkonsum, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.