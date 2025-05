Zwei Mädchen bei Unfall in Leonberg verletzt

Weil sie laut Polizei bei Rot die Leonberger Straße überquert haben, sind zwei Mädchen vom Opel einer 18-Jährigen erfasst worden. Nun wird nach Zeugen und einer Ersthelferin gesucht.

Marius Venturini 28.05.2025 - 12:59 Uhr

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Leonberger Straße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, überquerten zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren offenbar bei Rot einen Fußgängerüberweg kurz vor der Kreuzung zur Römerstraße. Eine 18 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte von der Römerstraße nach links in die Leonberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die Mädchen und kollidierte mit den beiden.