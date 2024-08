Ein Dreijähriges Kind ist in Hessen durch mehrere Hundebisse verletzt worden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, so die Polizei.

red/AFP 07.08.2024 - 10:12 Uhr

Ein dreijähriges Kind ist in Hessen durch mehrere Hundebisse schwer verletzt worden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie das Hessische Polizeipräsidium Einsatz am Dienstagabend in Wiesbaden mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall am Dienstag bei einem Schiffsausflug auf dem Edersee in Nordhessen.