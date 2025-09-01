Ein 42-Jähriger hat am Sonntagabend auf der B312 und B28 bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) Verkehrsteilnehmende gefährdet. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.
01.09.2025 - 13:39 Uhr
Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagabend auf den Bundesstraßen B312 und B28 im Kreis Esslingen mehrere Verkehrsteilnehmer schwer gefährdet. Wie die Polizei berichtet, fuhr etwa ein 29-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem Audi auf der B312 von Stuttgart in Richtung Metzingen. Bei der Abfahrt Schlaitdorf fuhr dann ein grauer Mitsubishi Colt in falscher Richtung über die Ausfahrt und quer über zwei Spuren auf die Fahrbahn.