Bei Spiel gegen Türkspor Neckarsulm: Ordner bittet Backnang-Fan, Regenbogenflagge zu entfernen – WFV reagiert

Dass die Regenbogenflagge im Fußball polarisiert, hatte vor vier Jahren bereits die Fußball-EM gezeigt: Für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn sollte die Allianz Arena in den bunten Farben erstrahlen. Damit wollte der Münchner Stadtrat ein Zeichen gegen Homophobie und für Vielfalt setzen sowie gegen ein umstrittenes Gesetz in Ungarn protestieren. Kritiker sprachen von einem diskriminierenden Gesetz und einem Eingriff in die Rechte von LGBTQIA+-Personen, also Menschen, die sich nicht innerhalb der heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Norm verorten, zum Beispiel Homosexuelle oder Transgender.