Lastwagen steht in Flammen – A81 voll gesperrt

Bei Sulz am Neckar

Viel Geduld brauchen Autofahrer auf der A81. Ein Lastwagen brennt lichterloh.

red/dpa/lsw 14.07.2025 - 17:23 Uhr

Auf der Autobahn 81 zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) steht ein Lastwagen in Flammen. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.