Polizeibeamte haben am späten Montagabend einen 18 Jahre alten Heranwachsenden festgenommen, der im Verdacht steht, mit Cannabis gehandelt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten gegen 23.40 Uhr einen Audi, der in der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass es im Fahrzeug stark nach Marihuana roch. Bei der Durchsuchung des Audi fanden die Beamten einige Gramm Marihuana, die bereits in kleinen Päckchen verkaufsfertig verpackt waren, sowie 70 Euro Bargeld, die dem 18-jährigen Beifahrer zugeordnet werden konnten.

Bei einer nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung des Beifahrers fanden die Polizeibeamten mehrere hundert Gramm Marihuana und beschlagnahmten es. Der 18-Jährige wird im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.