Ein 50 Jahre alter Mann wurde in Stuttgart-Weilimdorf festgenommen, nachdem er eine 70-jährige Kundin in einem Discounter bestohlen haben soll. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

nre 12.11.2025 - 14:46 Uhr

Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag in Stuttgart-Weilimdorf festgenommen worden, weil er in einem Discounter die Geldbörse einer 70-jährigen Kundin gestohlen haben soll. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr, als der Tatverdächtige die Handtasche der Frau aus einem Einkaufswagen nahm und die Geldbörse daraus entwendete.