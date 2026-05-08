Die pulsierende Metropole ist ein Paradies für Städtereisende, Kulturinteressierte und Familien gleichermaßen. Die Lebendigkeit Leipzigs ist überall zu spüren – von der Innenstadt über die Parks und Wasserstraßen bis hin zu den Szenevierteln.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Die Musik ist überall in der Stadt erlebbar. Zahlreiche Festivals von Klassik bis Techno bieten Hörgenuss für jeden Geschmack. Im Leipziger Westen, dem kreativen Herzen der Stadt, laden ehemalige Fabrikgebäude dazu ein, neue Perspektiven auf die Kunst zu entdecken. Das wohl bekannteste Leipziger Wahrzeichen, das Völkerschlachtdenkmal, bietet aus 91 Metern Höhe einen traumhaften Ausblick auf das grüne Leipzig. Zudem laden Cafés, Kneipen, Restaurants und Bars zu genussvollen Pausen während erlebnisreicher Entdeckungstouren ein – oder zu stimmungsvollen Sundownern hoch über den Dächern der Stadt.

Leipzig entdecken: Individuelle Stadterkundungen per App Die Leipzig-Tour startet man am besten mit der App „Explore Leipzig – City Tours“. Die interaktiven Stadtrundgänge führen individuell und in eigenem Tempo zu den touristischen Highlights der Innenstadt oder in angesagte Szeneviertel wie Plagwitz oder die Südvorstadt. Speziell für Kinder gibt es eine Familien-Tour, bei der die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt spielerisch mit Rätseln entdeckt werden können. Darüber hinaus bieten auch Touren für Fahrrad oder Paddelboot spannende Möglichkeiten zur Erkundung Leipzigs.

Leipzig auf dem Wasser erkunden

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Wasserstadt Leipzig zählt sogar mehr Brücken als Venedig. Die zahlreichen Wasserwege eröffnen eine besondere Perspektive auf urbanes Flair, historische Architektur und Natur pur. Ob eine Erkundungstour mit dem Kanu oder eine geführte Tour mit dem elektrischen Motorboot – vom Stadthafen Leipzig starten Sie abwechslungsreiche Ausflüge. Nach umfangreichem Um- und Neubau wird der Stadthafen im Sommer 2026 neu eröffnet und lädt mit großem Hafenbecken, Gastronomie und Eventflächen zum Verweilen ein.

Zoo Leipzig mit sechs aufregenden Erlebniswelten

Ein Highlight für die ganze Familie ist bei jedem Leipzig-Besuch der Zoo – einer der artenreichsten und modernsten Europas. Sechs weitläufige Erlebniswelten laden dazu ein, die Tierwelt aus nächster Nähe kennenzulernen und in faszinierende Lebensräume einzutauchen. Dazu zählen die Tropenerlebniswelt Gondwanaland mit ihrem üppigen Regenwald und die neuen begehbaren Vogelwelten Amazonien und Loriversum.

In diesem Jahr eröffnet außerdem die spektakuläre Wasserwelt Feuerland, die mit einem 360-Grad-Tunnel unvergessliche Unterwassereinblicke auf Pinguine und Seelöwen ermöglicht.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Leipzig gilt als „Kreativstadt“ mit einem reichen kulturellen Erbe und enger Verbindung zur Kunst. Zahlreiche Galerien, Ateliers und Ausstellungen, unter anderem auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei im Leipziger Westen, laden zum Entdecken ein.

Eine Ausstellung der besonderen Art erwartet Besucherinnen und Besucher im Panometer Leipzig, einem ehemaligen Gasometer. Hier präsentiert der Künstler Yadegar Asisi mit „Antarktis“ ein spektakuläres 360-Grad-Panorama, das in die Welt des ewigen Eises entführt. Im Kunstkraftwerk Leipzig entfaltet sich mit der immersiven Ausstellung „Viva Frida Kahlo“ die unverwechselbare Bildsprache der Künstlerin in leuchtenden Farben als emotionales Gesamterlebnis, das berührt und inspiriert.

Darüber hinaus begeistert Leipzig mit einer Vielzahl familienfreundlicher Museen und interaktiver Ausstellungen, die kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker zum Staunen einladen. Im UNIKATUM Kindermuseum sowie in der Ausstellung „Kinder machen Messe“ im Stadtgeschichtlichen Museum steht das aktive Mitmachen im Mittelpunkt – hier wird ausprobiert, geforscht und spielerisch Wissen entdeckt.

Zeitgeschichte in Leipzig hautnah erleben

In der „Runden Ecke“ befand sich die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Am 4. Dezember 1989 besetzten engagierte Bürger während einer Montagsdemonstration das Gebäude. Seit August 1990 informiert die historische Ausstellung in den original erhaltenen Büros der ehemaligen Stasi-Offiziere anhand von einmaligen Objekten, Fotos und Dokumenten über die Geschichte der berüchtigten Geheimpolizei der SED. Scherengitter an den Fenstern und Überwachungskameras erinnern an die einstige Nutzung des Gebäudes. Zu sehen sind außerdem Geräte zur Kontrolle von Briefen und Päckchen sowie von der Stasi angefertigte Geruchsproben von Gegnern der DDR-Politik. Die Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“ ist täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet.

Leipzig lohnt sich immer

Leipzig vereint urbanes Lebensgefühl, kulturelle Vielfalt und naturnahe Erholung auf besondere Weise. Kurze Wege, inspirierende Orte und eine lebendige Atmosphäre machen die Stadt zu einem attraktiven Ziel für alle, die Neues entdecken möchten. Ob Kultur, Kulinarik, kreative Szene oder Familienangebote – Leipzig begeistert mit Vielfalt und Charakter.

Mehr Inspirationen finden Interessierte und Reiselustige auf der Webseite der LEIPZIG REGION. Außerdem lohnt sich Leipzig für einen Ausflug mit der ganzen Familie.