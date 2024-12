In einer Parfümerie in der Ludwigsburger Innenstadt bricht am Sonntagabend ein Brand aus. Es entsteht hoher Schaden. Der Weihnachtsmarkt ist von dem Feuer nicht beeinträchtigt, die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Matthias Kapaun 09.12.2024 - 10:53 Uhr

