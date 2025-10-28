Gekündigt wegen Bundesbedarf: Auf der Bogenanlage, die der MTV seit bald 60 Jahren pachtet, sollen künftig Container mit Großakkus stehen. Nicht ohne Gegenwehr der Sportler.
28.10.2025 - 17:00 Uhr
Seit bald 60 Jahren fliegen auf dem Grundstück unweit des Waldhauses zwischen Ludwigsburg und Asperg Pfeile durch die Luft. Wenn es nach den Verantwortliches des MTV Ludwigsburg und den Bogenschützen ginge, bleibt das auch noch viele weitere Jahre so. Doch das Gelände, knapp 10.000 Quadratmeter groß und auf einer Lichtung im Osterholzwald gelegen, gehört dem Bund. Der kündigt nun Bedarf an – und dem MTV als Pächter damit auf 31. Dezember 2025.