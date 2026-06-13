Eine junge Frau geht in Strandnähe Schwimmen. Dann, so beschreibt es ein Augenzeuge, ist am Ufer plötzlich ein erschütternder Schrei zu hören. Es ist ein Hai-Angriff.
13.06.2026 - 08:48 Uhr
Sydney - Eine Frau ist beim Schwimmen an einem Strand in der australischen Ostküstenmetropole Sydney von einem Hai gebissen worden. Sie schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Menschen, die ebenfalls am Strand Coogee Beach waren, halfen demnach, die Frau aus dem Wasser zu ziehen, und leisteten Erste Hilfe. Die Schwimmerin erlitt schwere Verletzungen an Armen und Beinen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.