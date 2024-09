Union Berlins Abwehr steht in Leipzig sehr stabil. Das Social-Media-Team des Clubs freut sich darüber - und vergreift sich mit einem Scherz über Dresdner Brücken im Ton.

red/dpa 14.09.2024 - 18:33 Uhr

Das PR-Team des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat mit einem offenbar scherzhaft gemeinten Kommentar über Dresdner Brücken in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. „Halbe Stunde rum. Defensiv stabiler als jede sächsische Brücke. Weiter so, Jungs!“, schrieb ein Mitarbeiter des Clubs auf der Plattform X während der ersten Halbzeit im Spiel bei RB Leipzig. Am Ende trennten sich beide Teams 0:0.