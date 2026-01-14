Ein Unbekannter überholt am Dienstagabend in der Nähe des Glemsecks fünf Wagen. Ein 23-Jähriger kann sich knapp retten. Die Polizei ermittelt.

Das war knapp: Ein 23-Jähriger war am Dienstag gegen 21.20 Uhr im Stadtgebiet Leonberg auf der Landesstraße zwischen dem Frauenkreuz und dem Glemseck unterwegs. Kurz nach dem Abzweig nach Warmbronn kam ihm laut der Polizei auf seiner Spur ein dunkler Wagen entgegen. Dessen Fahrer oder Fahrerin hatte zuvor fünf Autos hintereinander überholt und steuerte nun frontal auf das Auto des 23-Jährigen zu.