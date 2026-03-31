Ein 60-Jähriger tochiert am Montag bei Mötzingen während der Fahrt gegen den VW einer 40-Jährigen. Offenbar war der Mann eingeschlafen. Statt anzuhalten fährt er weiter.

Martin Dudenhöffer 31.03.2026 - 10:53 Uhr

Eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin ist am Montagnachmittag nur knapp einem schwereren Unfall entgangen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau gegen 15.20 Uhr die Kreisstraße 1070 von Jettingen kommend in Richtung Mötzingen (beides Kreis Böblingen) entlang, als ihr ein BMW entgegenkam. Der 60-jährige Fahrer des BMW war offenbar während der Fahrt eingeschlafen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte die linke Seite des VW der 40-Jährigen. Während die Frau ihr Fahrzeug stoppte und die Polizei verständigte, fuhr der 60-Jährige einfach weiter. Nach kurzer Fahnung gelang es der Polizei, den Mann im Bereich eines angrenzenden Waldstücks festzustellen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig. Der 60-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15 000 Euro belaufen.